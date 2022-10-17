台教育展煞停 台灣海外聯招委會：未曾遇場地問題

原展遭學校煞停借場

台聯招委會：未有參展 疫後已改網展

今次取消的教育展由「台灣各大學香港校友會總會」主辦，「台灣海外聯合招生委員會」稱，沒有參與有關活動，而聯招會過去在港舉辦的高等教育展，2020年起因疫情改為線上舉行，會持續更新參展學校資訊及辦理各式線上講座活動等，歡迎港生多加利用；而過去辦實體展時未遇過拒絕借用或租用場地問題。

涉無法借場予「台灣各大學香港校友會總會」的3間中學，包括在將軍澳的港澳信義會慕德中學、元朗的東華三院郭一葦中學、屯門的新會商會中學。港澳信義會慕德中學日前稱，總會會長主動提出取消活動；校方未收到主辦單位提交正式申請文件，故不存在辦團及校方需批核的情况、不存在拒借場地。