科大擴圖書館 減學生會空間 學生批沒諮詢 校方：規劃後減空間閒置

8間資助大學的學生會，6間沒有學生會運作或被校方收回學生會場地，只餘科大、浸大學生會在校園仍有會址。科大計劃擴建圖書館，有關工程涉及同層的學生會及屬會地方，安排引起部分學生不滿。

編委會：為打壓學生會 漠視屬會需要

據科大學生會編輯委員會上周引述有學會反映，校方擴建圖書館入口對學生幫助不大，形容「用意只為打壓學生會」，亦批評校方無視學生會及各屬會實際需求，「扼殺學生會存在」。而在上周四（13日）校方與學生會及各屬會代表就今次工程網上會面，「編委會」引述學生不滿今次工程諮詢不足，有學生會幹事稱校方已決定好絕大部分的工程內容，如今僅單純知會決定。科大學生會至截稿前未有回覆。

校方：增共享空間 去年起已溝通

科技大學回覆本報，稱為應對不同大學成員就教研及校園生活方面的需求，年前就校園的空間分配及運用做全面檢討，當中包括建議擴建圖書館，以提升學生的自修溫習空間；及把校園LG5原本作為學生會及屬會辦公、儲物、活動用途的樓層重新規劃。校方稱，規劃後，可供所有學生組織使用的辦公及儲物空間均較之前為多，而共享空間的概念亦可減低現時個別空間閒置，更妥善運用和分配各學生組織的空間和設施，及促進不同學生組織的交流與互動。

就溝通工作，校方稱自去年11月起已與部分學生會屬會及其他學生組織溝通；並於今年5月新一屆學生會正式上任後，向新任及前任會長收集意見；至上周，大學掌握較確切的LG5樓層改裝圖則後，已隨即跟學生會、屬會代表及其他相關持份者會面徵詢意見。