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教育
2022年10月17日星期一
智學公民 第037期
科大擴圖書館 減學生會空間 學生批沒諮詢 校方：規劃後減空間閒置
台教育展煞停 台灣海外聯招委會：未曾遇場地問題
理大倡北都建大學城 促進兩地院校產業研究合作
公民點對點：城門河首試 河面太陽能發電
公民點對點：太陽能發電 香港見曙光？
你識唔識：疫情放緩 亞太區「開關」
快問快答：全球熱浪
公民挑戰題
焦點新聞
我的學校：叫到你飛起鬧鐘
我的學校（續）
新聞解碼：海珠濕地現新蟲
偵探M.A.D. 守約
快問快答：全球熱浪
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【明報專訊】近年夏季愈趨炎熱，2022年全球多處出現破紀綠的極端酷熱天氣及山火。你知道酷熱天氣的成因與影響嗎？
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