教育
智學公民 第037期

你識唔識：疫情放緩 亞太區「開關」

【明報專訊】全球新冠疫情漸趨穩定，世界衛生組織總幹事譚德塞2022年9月預料疫情結束在望，敦促各國把握機會確保長者及醫護等高危群組接種疫苗。亞太區各國開始陸續復常「開關」，以下新聞大事，你識唔識？

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