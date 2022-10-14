深港中大辦雙主修課程 每年上堂「兩邊走」

兩校學額各半

一指定主修數據分析

新課程分別由中大與中大（深圳）收生，兩校各取錄一半學生，總學額40至50個。經中大由聯招（JUPAS）或其他途徑取錄的學生，其中一個主修為跨學科數據分析理學士，第二主修可在兩校合共11個課程中揀選（見表）。新課程特點之一是採用大灣區「2+2」模式，學生要在4年內穿梭兩地上課，於兩校修讀時間各佔一半。此外，首兩年暑假，學生分別要在大灣區和亞洲考察，或到訪發展中國家，考察佔學分。

中大：抗拒或因不認識

被問外界或認為本港學生抗拒北上到內地發展、課程如何吸引學生，中大副校長（教育）潘偉賢說，相信有學生仍然抗拒，「但抗拒或來自不認識，都想通過課程，令更多學生了解大灣區和中國發展，由抗拒變成以後不會抗拒」。

兩暑假灣區亞洲考察 佔學分

至於在中大收生部分，會否只能吸引有內地背景的學生，入學及學生資助處長王家徹說，新課程面向對象是本地學生，但不會設限，又相信大灣區內地城市機遇處處，有吸引力。協理副校長陳新安預料，新課程能吸引兩地最優秀的學生，培養他們對數據分析認識外，「將來趨勢是，學生發展機會一定是大灣區，希望培養學生為國家貢獻」。

課程亦保證學生獲中大「在學．在職計劃」（Co-op@CUHK）取錄，中大工商管理學院助理院長（本科課程）、「在學．在職計劃」教育部總監賴漢榮指出，學生可在兩地的多間機構實習，累積豐富工作經驗。

學生有指不便 有稱助搵工

中大二年級本科生張同學表示，課程設計令學生不便，「舟車勞頓行來行去為了學習，太奔波，對學習效率都有影響」，又稱中大香港的校園環境優美，是吸引學生入讀原因之一，認為新課程吸引力成疑。

正就讀中大研究院課程的張同學，認為新課程可吸引有意投身內地與互聯網等科技行業的學生報讀，舉例內地大企業如騰訊、網易的發展機會不少，又稱新課程確保學生獲「在學．在職計劃」取錄，有助畢業後找工作「冇咁迷茫」。