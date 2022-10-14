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2022年10月14日星期五
智叻中文Smarties' 第506期
深港中大辦雙主修課程 每年上堂「兩邊走」
教局推高小價值觀教案 藉班規悟國法「秩序準則」
中電認證32綠優校園 學生構思環保船獲獎
道聽圖說：熙來攘往的銅鑼灣
道聽圖說：姜濤灣的前世今生
閱讀文言：給我一杯忘情水（一）
閱讀文言：給我一杯忘情水（二）
閱讀文言參考答案
自然手札：颱風下的牠們
作家作法：魔幻寫實並存的說真話技巧
時事中文：都是大城市
答案
字學中文：奇怪的樹
語文小錦囊：「樹」立形象
講故事：天天的新髮型
語文小錦囊：「樹」立形象
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【明報專訊】每棵樹都有獨特的形態，讓我們發揮想像力。作家秦牧眼中的樹木，令他聯想到各有性格的人物。至於南方樹木的代表，他選擇了榕樹。
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深港中大辦雙主修課程 每年上堂「兩邊走」
教局推高小價值觀教案 藉班規悟國法「秩序準則」
中電認證32綠優校園 學生構思環保船獲獎
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