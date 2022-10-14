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智叻中文Smarties' 第506期

語文小錦囊：「樹」立形象

【明報專訊】每棵樹都有獨特的形態，讓我們發揮想像力。作家秦牧眼中的樹木，令他聯想到各有性格的人物。至於南方樹木的代表，他選擇了榕樹。

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