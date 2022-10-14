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智叻中文Smarties' 第506期

時事中文：都是大城市

【明報專訊】在某方面有顯著特色的地方會被譽為「xx之都」，例如「時裝之都」巴黎、「水都」威尼斯等。內地有不少地方想做「國際電競之都」，為得此譽而法寶盡出，投放不少資源呢！

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