教育
語文同樂 第596期

自然手札：颱風下的牠們

【明報專訊】7月1日傍晚，筆者做好農務準備回屋時，發現遠方的灰黑烏雲從山後堆積過來，雲間還混雜了雷的咆哮。風起了，聽說，天文台馬上就要改掛8號風球；但除了固定洛神花的支架外，其實沒太多東西可以做。

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