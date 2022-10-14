教育
語文同樂 第596期

閱讀文言：給我一杯忘情水（一）

【明報專訊】希臘神話中，冥府有五條河流，其中一條名為「忘川」（Lethe）。Lethe意即「遺忘」，希臘遺忘女神的名字也叫「勒忒」（Lethe）。亡靈進入冥府，須喝下忘川之水，以忘記塵世之事。

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