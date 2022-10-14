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語文同樂 第596期

道聽圖說：姜濤灣的前世今生

【明報專訊】時代巨輪把銅鑼灣從一片汪洋大海改造成城市商業中心地帶，海灣不復銅鑼形，聳立着一棟棟摩天大樓。在這片舊銅鑼灣避風塘的填海地之上，昔日喧囂的大笪地與街市、現今的商場鬧市匯聚成當下的銅鑼灣。

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