學生缺席升旗罰停課 梁美芬：毋須升到國安法層面

荃灣聖芳濟中學昨日舉行事件發生後首次升旗禮，被罰學生之一Anthony（化名）說，學校昨早如常升旗，事前有廣播提醒師生儀式準備開始。他說校方昨沒找被罰學生跟進，「有點擔心校方不了了之」。

鄧飛昨在港台節目 《千禧年代》表示，學校今次在程序上沒有問題，解釋停課的嚴重程度介乎缺點和記過之間。他說現時同類情况由校本處理，但認為教育局應制訂劃一懲罰指引。他批評，學校一般會預早安排升旗及早會時間，質疑即使沒有升旗禮，學生在早會時間仍在食早餐是奇怪和不正常，「不能接受」。

鄧飛指學生早會食早餐不正常

對於校方指控學生違反國安法，梁美芬認為事件僅涉及《國旗及國徽條例》，「毋須上升到國安法的層面」，她認為反映教育局有需要提高教師對相關法例培訓及認識，並批評學校人員被起底是不可接受。梁美芬亦指出最重要是了解事實，跟進學生當時是沒為意正在升旗，抑或故意不尊重。