教育
公民學堂 第006期

大開眼界：國家廣播電視總局

【明報專訊】在香港，有關廣播服務的發牌和規管、向政府提供廣播諮詢、策劃和支援服務等，皆是通訊事務管理局之責；而在中國內地，則是由國家廣播電視總局負責相關事宜。

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