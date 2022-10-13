教育
公民學堂 第006期

知識寶庫：習武增文化認同 助建正確價值觀

【明報專訊】詠春拳獲列入香港首份非物質文化遺產清單。《一代宗師》、《葉問》系列電影大熱，吸引更多人學習及了解詠春拳。學習武術有助增強文化認同，培養武德亦有利青少年建立仁義等正確價值觀。

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