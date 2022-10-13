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教育
2022年10月13日星期四
常識天下 第258期
學生缺席升旗罰停課 梁美芬：毋須升到國安法層面
深圳培僑設內地首個少年警訊支會
世界之最：最奇特邊界小鎮坎波內
世界之最：在瑞士的意大利小鎮 ——坎波內
新聞有常識：撞小行星救地球？
奇妙大自然：遨游的藍鰭吞拿魚
時事懶人包：網騙電騙猖獗
解讀關鍵詞：一地兩檢（co-location arrangement）
圖看議題：中醫藥在香港
知識寶庫：習武增文化認同 助建正確價值觀
大開眼界：國家廣播電視總局
價值觀解碼：自律
奇妙大自然：遨游的藍鰭吞拿魚
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【明報專訊】提起藍鰭吞拿魚，你會想起什麼？是灰色的吞拿魚罐頭？還是紅色的吞拿魚刺身？
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學生缺席升旗罰停課 梁美芬：毋須升到國安法層面
深圳培僑設內地首個少年警訊支會
世界之最：最奇特邊界小鎮坎波內
世界之最：在瑞士的意大利小鎮 ——坎波內
新聞有常識：撞小行星救地球？
奇妙大自然：遨游的藍鰭吞拿魚
時事懶人包：網騙電騙猖獗
解讀關鍵詞：一地兩檢（co-location arrangement）
圖看議題：中醫藥在香港
知識寶庫：習武增文化認同 助建正確價值觀
大開眼界：國家廣播電視總局
價值觀解碼：自律
學生缺席升旗罰停課 梁美芬：毋須升到國安法層面
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新聞有常識：撞小行星救地球？
時事懶人包：網騙電騙猖獗
解讀關鍵詞：一地兩檢（co-location arrangement）
圖看議題：中醫藥在香港
知識寶庫：習武增文化認同 助建正確價值觀
大開眼界：國家廣播電視總局
價值觀解碼：自律
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