教育
常識天下 第258期

世界之最：最奇特邊界小鎮坎波內

【明報專訊】國與國有邊界劃分領土範圍，邊界內屬本國領土、邊界外就是別國。不過，歐洲小鎮坎波內（Campione d'Italia）位於瑞士境內，卻是意大利的領土，居民生活也兼局兩國特色呢！

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