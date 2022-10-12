「不尊重升旗」 受罰生呼冤 有同學支持懲罰 促反省

荃灣聖芳濟中學前晚發聲明，指上周三（5日）有14名學生早會升旗前沒返回課室或到操場集隊，並作出「不尊重升旗禮儀式的行為」，要他們停課3天。本報昨再向校方查詢如何回應有學生覺得被冤枉、會否再與涉事學生溝通，截稿前未有回覆。

受罰生稱聽不到奏國歌 指校方證據不足

根據教育局《學校行政手冊》，列明「暫時停課並非處理違規學生的恰當方法」，又指大部分情况下，學生應獲准繼續如常上課；但校方可基於學生嚴重違規行為，在多次告誡及通知其家長或監護人後，仍沒得到改善，才指令有關學生暫時停課。

被罰停課的學生Anthony（化名）已復課，他昨午向本報稱，事發當天早上與多名同學在雨天操場吃早餐，副校長突然喝叫他們站起來，令他感到很詫異。他說當時聽不到奏國歌，且不滿校方指控他們違反國安法，「有冇更好處理方法？你應同我講聲邊度有錯，畀證據我，你真係有證據才罰我（停課）3天，我就冇乜所謂」。

同學籲反省為何「升旗還在食早餐」

家長：政治表態正常 「最多警告咪算」

中二許同學說，罰停課3天做法不錯，可讓同學反省為何「升國旗時還在食早餐」，又稱學校平時有教學生升旗時立正。中四周同學笑稱「絕對支持」校方和副校長的做法，形容「愛國就應該係咁」，又說「幾好呀，有3天假期」。

有家長認為校方做法太嚴厲，擔心停課浪費時間，又令學生跟不上學習進度，「小朋友10多歲，係咁㗎啦，我個仔都係咁調皮㗎啦」，又稱今年起留意到校門的電子屏幕加入賀國慶字句，「呢啲政治表態正常嘅，但應該唔好搞到學生，（今次事件）最多警告吓學生咪算，又要罰3日（停課），反感」。

教育界立法會議員朱國強昨在商台節目稱，學校處罰前一定要問學生為何有相關行為，「第一步要了解動機，一定要他承認及心服口服先好作懲罰，如在他不認或不服之下處分，會有反效果」。民主黨教育政策發言人朱子洛認為，校方的處理手法值得商榷，對學生懲處亦過重，校方不應過度敏感，就學生沒遵循有關升旗規定時就動輒得咎、從嚴處罰。

另外，該校昨有一名中一生用「本生燈」做實驗時，聞到煤氣味不適，清醒送院。校方一度以為漏煤氣，報警並疏散26人。煤氣公司派員到場檢查，未發現氣體泄漏。