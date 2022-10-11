城大講座教授秦泗釗 獲薦任嶺大校長

現任城大數據科學院長 下周一見嶺大師生

嶺大校董會主席姚祖輝向教職員、學生和校友發電郵，稱遴選委員會推薦秦泗釗接任校長一職。電郵提到，秦對內地、美國和本港教育制度有豐富認識，在高等教育及學術方面均獲廣泛認可。遴選委員會將安排秦在下周一（17日）在校內與嶺大教職員、學生及校友會面，作為遴選程序之一。

北京清華畢業 曾任中大深圳副校長

秦泗釗分別於1984年及1987年在北京清華大學自動化系完成學士及碩士，1992年於美國馬里蘭大學取得化學工程博士。秦曾於艾默生電氣公司的子公司任首席工程師、在美國南加州大學任教，於2014至2016年任中大學深圳分校副校長，現為城大數據科學學院院長。

學生會冀洽商會址 以示交流誠意

嶺大學生會會長陳嘉寶是校長遴選委員會的學生觀察員，她認為秦與另外兩名校長人選相比，更多提及要建立與學生之間的聯繫，「叫做起碼有擺出姿態想同學生交流，不知他如何實踐，但叫做是好的開始」。

嶺大學生會今年5月應校方要求交還會址，現時在校內借用房間開會，物資暫存於儲物室。陳嘉寶說，現時校方傾向日後為學生會及屬會提供一個共享空間，而非專屬會址，門匙由保安掌管。陳關注沒有會址將影響學生會發展及學生會作為獨立社團的註冊身分，共享空間的安排「欠私隱度」，不利日常開會或商討會務，期望秦上任後可洽談會址問題。