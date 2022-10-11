七成被捕學生未檢控 倡設終止調查死線

律政司：檢控時間視乎證據多寡複雜度

律政司回覆，每宗案件由調查至提出檢控所需時間不同，視乎證據多寡、案件性質及複雜程度等，對個別機構就檢控方向的建議「不適合作出評論」。

就反修例相關被捕者，警方指2909人已經或正在司法程序處理中，其中1631人須承擔法律後果，包括1318人已被定罪、303人須簽保守行為、6人被判照顧或保護令、4人藐視法庭（民事程序）；有56人獲撤控、357人經審訊後無罪釋放，其餘人的司法程序仍進行中，另25人經警司警誡後獲釋放。

宋恩榮：延遲致不公義 阻生涯規劃

宋恩榮就《施政報告》提出多項建議，包括就反修例案件設終止調查死線。他說，倘案件審結延遲，或對被告不公義，且影響其生涯規劃；加上隨着被告和控辯雙方證人記憶變得模糊，控方成功檢控機會或減低，造成雙輸局面。