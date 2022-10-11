反修例釋囚：五度求職碰壁 蛻變計劃倡政府牽頭聘被捕青年

稱面試悉捲案 僱主驚訝

阿達（化名）在反修例案件中被控非法集結，現已服刑完畢，重拾學生身分，放假日子要返工掙錢。他說，出獄後求職屢次碰壁，曾遭5間公司拒絕，有僱主一聽到他涉非法集結案件便反應驚訝，但沒有明言是因刑事案底而不聘用他，「是好有禮貌地拒絕」。談到未來規劃，阿達希望留港發展，但擔心有不少困難，舉例若想投身具專業資格的行業，料入職時背景審查、申請專業牌照時均很大可能有阻滯。

籲專業團體不全拒有案底者

同樣因非法集結被判囚的阿熙（化名）亦已完成刑期。對於將來會否留港發展，他說取決於政府會否為反修例案件青年提供就業等不同支援。

蛻變計劃創辦人宋恩榮就《施政報告》提出多項建議，包括政府可牽頭僱用被捕或涉案青年，且呼籲學校、不同機構提供更多機會。他說，被定罪青年重投社會後，或難以申請專業資格或牌照，建議政府鼓勵專業團體「不應一刀切排除有案底的年輕人」。

不少欲留港 籲給機會貢獻

蛻變計劃生涯重塑項目總監麥曉暉說，該計劃協助對象包括中學生及大學生，不少人規劃未來路向時，希望留港發展。他說，本港正面對嚴重人才流失，「難得有年輕人有意留港，我們是否應提供環境，讓他們在香港貢獻技能和才華呢？」

蛻變計劃倡引入更多課程

懲教：加強獄中修讀學位

另外，在囚青年和成人在服刑期間有接受教育的權利，包括報讀由香港都會大學提供的課程。蛻變計劃亦建議政府增加資源，讓懲教署與更多大專院校合作，引入更多課程。

懲教署回覆，正籌備與個別大專院校簽訂合作備忘錄，加強支援在囚者在獄中繼續修讀未完成的學位課程，或轉移學分修讀其他課程；署方亦積極與不同學府商討，為在囚者預留學位，讓他們獲釋後延續學業。