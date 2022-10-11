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2022年10月11日星期二
星笈中文 第071期
反修例釋囚：五度求職碰壁 蛻變計劃倡政府牽頭聘被捕青年
七成被捕學生未檢控 倡設終止調查死線
城大講座教授秦泗釗 獲薦任嶺大校長
考生專訪：化學迷狀元 做筆記放鬆
考生專訪：交換筆記 化為己用
考生專訪：喇沙書院狀元5**文章 校服的自述 關鍵在「一起」
綜合精練：回顧 綜合卷出題趨勢
旁徵博引：多言失德？──中國傳統女子的規範
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【明報專訊】基礎題：
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