社協訪120曾染疫兒童 23%稱難集中精神學習

逾半人稱腦霧 平均影響1至6個月不等

調查問及受訪學童康復後有否後遺症（俗稱長新冠），最多人（51%）自稱有記憶力和注意力問題（亦稱腦霧），其次是極度疲勞（32%）（見表），平均受影響時間為1至6個月不等。他們反映後遺症影響其學業成績，追不上學習進度。團體於報告引述港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華8月稱，瑪嘉烈醫院跟進約300名染疫學童個案，近兩成曾出現至少一項長新冠症狀，常見後遺症有記憶力衰退、認知功能障礙、失眠、疲倦和頭痛。

團體籲善用學生健康服務 監察康復後狀况

團體促當局成立「長新冠診所」，專門處理患有長新冠者面對的疾病問題，亦可提供網上遙距問診，逐步累積治療長新冠的經驗，改善治療方案及策略。團體認為當局應安排長新冠學童接受中醫或西醫治療，提供額外功課輔導和課後學習支援；亦可善用現有學生健康服務，有系統及持續監察康復學童的健康。