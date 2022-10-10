中大下學期國安課教案例 校方稱本學期2400人報讀「認識中國」

中大回覆稱，本學期開學至今，有2400名本科生報讀「認識中國」課程，觀看網上講座及完成相關作業。校方建議學生先讀「認識中國」，才修讀「國家憲制秩序與香港」。中大稱，該科由副校長（教育）所領導的「國家憲制秩序與香港」課程籌劃小組撰寫及製作，組員包括中國法律史和比較憲法學專家，該科線上課程正在錄製。

新課程五單元 涵鴉片戰爭英美國安戰略

據「國家憲制秩序與香港」課程大綱，共有五大單元，第二個單元談及中國1840年歷鴉片戰爭，出現國家安全危機（National Insecurity）；及後中國崛起，發展取得巨大成就，亦增加對國家安全的關注。在第三單元會教授美國及英國的國家安全戰略，稱中國之政策和立法並非新鮮或特殊做法，並以此背景切入理解港區國安法。

強調國安法維護主權 指不設追溯期

第五單元會更詳細教授港區國安法部分，強調國安法保障香港特別行政區政府合法地維護國家主權、統一、領土完整和其他重大國家安全利益的權力。之後會教國安法相關案例，指在2019年社會事件（the events in 2019）發生的案件不可引國安法控告，因國安法不具追溯力；堂上會教授國安法生效後的案例及其憲法意義。港區國安法於2020年6月尾生效。

該課程佔1個學分，學生須收看預錄影片，可按需要出席諮詢環節，並完成分別佔分10%及90%的網上練習及考試。評級分3級，包括及格、不及格及卓越。2022/23學年起入學者必修該科，此前入學者可當選修科報讀。