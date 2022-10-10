教育
常識學堂 第250期

新聞解碼：每日運動一小時

【明報專訊】你時常睡眠不足？可能跟缺乏運動，以及睡眠時間有關。香港大學研究發現，香港僅5%中小學生運動量達世界衛生組織建議，而且大部分「晚睡晚起」，影響睡眠質素。

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