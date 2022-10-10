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教育
2022年10月10日星期一
常識學堂 第250期
中大下學期國安課教案例 校方稱本學期2400人報讀「認識中國」
社協訪120曾染疫兒童 23%稱難集中精神學習
青年成就×奧雅納 STEM活動教中學生砌橋 盼為工程界播種
公民點對點：檢疫措施窒礙體壇盛事
公民點對點：體壇盛事疫下難闖關
議題解碼：電動車，香港撻得着？
法治教育：終審法院
公民挑戰題
焦點新聞
我的社區：蜘蛛俠的「真身」
我的社區（續）
新聞解碼：每日運動一小時
生活與科學：造福人類健康的生物醫學
新聞解碼：每日運動一小時
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【明報專訊】你時常睡眠不足？可能跟缺乏運動，以及睡眠時間有關。香港大學研究發現，香港僅5%中小學生運動量達世界衛生組織建議，而且大部分「晚睡晚起」，影響睡眠質素。
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