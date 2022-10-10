教育
常識學堂 第250期

我的社區：蜘蛛俠的「真身」

【明報專訊】美國英雄漫畫角色蜘蛛俠真正身分是學生，他被蜘蛛咬傷後獲得蜘蛛的能力，成為超級英雄。蜘蛛有多厲害呢？香港的蜘蛛也同樣厲害嗎？圖中是部分能在香港找到的蜘蛛品種，各有不同能力和身體結構呢！

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