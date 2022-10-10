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教育
2022年10月10日星期一
智學公民 第036期
中大下學期國安課教案例 校方稱本學期2400人報讀「認識中國」
社協訪120曾染疫兒童 23%稱難集中精神學習
青年成就×奧雅納 STEM活動教中學生砌橋 盼為工程界播種
公民點對點：檢疫措施窒礙體壇盛事
公民點對點：體壇盛事疫下難闖關
議題解碼：電動車，香港撻得着？
法治教育：終審法院
公民挑戰題
焦點新聞
我的社區：蜘蛛俠的「真身」
我的社區（續）
新聞解碼：每日運動一小時
生活與科學：造福人類健康的生物醫學
法治教育：終審法院
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【明報專訊】終審法院是香港法庭制度內的最終上訴法院，主要就針對高等法院（上訴法庭及原訟法庭）的民事及刑事判決而提出的上訴，處理申請及聆訊。
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