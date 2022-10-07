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智叻中文Smarties' 第505期

語文小錦囊：朋友

【明報專訊】在著名作家錢鍾書（1910-1998）眼中，朋友不是因為他們好，或對自己有益處才結交的人，而是在不經意的場合下，自然產生出令人愉快的情誼。你和朋友又是怎樣認識的呢？

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