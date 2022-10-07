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2022年10月7日星期五
語文同樂 第594期
17分入教大學士 DSE下新低 屬新開AI課程 學友社：類似科目氾濫未必吸引
理大推長者社交機械人 研增居家自理能力
科大新款液晶屏 陽光下繼續高清
短篇搜查官：奇異招徠 探討人性
短篇搜查官：〈白虎〉 李碧華
短篇搜查官：〈白虎〉 李碧華（續）
短篇搜查官：腦袋搜查令：悲劇與鬧劇的迷思
妙文精點：違情悖理
字遊打卡：豐子愷的日本懷娥鈴
潮看文史：洋名
時事中文：海中人參
小遊戲答案
字學中文：肝膽相照好朋友
語文小錦囊：朋友
機智小孩：少年上卿——甘羅
短篇搜查官：奇異招徠 探討人性
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【明報專訊】李碧華的短篇小說〈白虎〉，收錄在《怪談精選集卷二：迷離夜》。
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17分入教大學士 DSE下新低 屬新開AI課程 學友社：類似科目氾濫未必吸引
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