17分入教大學士 DSE下新低 屬新開AI課程 學友社：類似科目氾濫未必吸引

教大網頁近日上載各科本學年JUPAS收生分數（見表），23個學士課程的分數按年變動不大。以最佳5科成績計算，今學年新辦的人工智能與教育科技榮譽理學士平均分為17分，翻查教大DSE以來各科收分，該科是歷來平均分最低的科目。根據JUPAS及教大校網，該科學額共20個，內容涵蓋AI機械學習、編碼及運算思維，以及AR（擴增實境）和VR（虛擬實境）等。

吳寶城分析，多間院校近年推出人工智能相關課程，「這兩年變得有點濫，加上學生人數減少，除非教大課程上有突破、有獨特性，否則未必吸納到學生」。

他又說教大本身優勢為教育課程，吸引學生修畢課程投身教師行列，惟人工智能與教育科技榮譽理學士屬於4年制，不包含學位教師教育文憑（PGDE）。

幼教高級文憑新低 料他校學士搶客

教大幼兒教育課程向來受學生歡迎。以最佳5科計，今年教大幼兒教育榮譽學士平均分維持20分。幼兒教育高級文憑平均分15分，跌至2012年以來新低，該科過往分數介乎16至19分。吳寶城稱，今年有院校的學士課程取錄16至17分學生，估計原本入讀高級文憑的學生被吸納。

理大明辦資訊日 中大來周

理大今年改推行學系組合課程，被稱被「理大五寶」的醫療相關課程收分仍高企，維持最佳6科平均分高於35分。以最佳6科及該校等級分數轉換方法計算，康復治療科學（榮譽）理學士組合課程—物理治療學（榮譽）理學士平均分39.8分，眼科視光學（榮譽）理學士組合課程平均分36.1分。

根據JUPAS網頁，大學將陸續舉辦資訊日，理大率先明天舉行本科課程資訊日，校方稱逾萬人已報名。中大在10月15日、城大和浸大10月22日，皆是線上及實體同步舉行。教大則10月29日辦線上資訊日。