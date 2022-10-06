教育
公民學堂 第005期

放眼經濟：通脹

【明報專訊】世界銀行2022年9月發表研究報告，警告環球央行正以半世紀以來最一致的步伐收緊貨幣政策，倘加息浪潮未能緩和通脹，全球經濟將在2023年面臨衰退。

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