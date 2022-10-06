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教育
2022年10月6日星期四
公民學堂 第005期
元朗信義95%齊針 年底教師赴日考察 校長：無關教局獎勵 學生身心靈成長為要
張藝謀膺教大榮譽博士
教局保安局首辦國安寫作賽
世界之最：世界最高建築物
世界之最：全球最高的迪拜哈利法塔
新聞有常識：暹羅鱷闖上海
猜猜我是誰：擁有太空夢的全球首富
時事懶人包：荷蘭禁肉廣告
放眼中國：佛教
中外人物：美眾院議長佩洛西
活動巡禮：參觀南豐紗廠 緬懷昔日黃金產業
大開眼界：聯合國婦女署
議題close-up：生態攝影師 拍片助保育
放眼經濟：通脹
放眼經濟：通脹
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【明報專訊】世界銀行2022年9月發表研究報告，警告環球央行正以半世紀以來最一致的步伐收緊貨幣政策，倘加息浪潮未能緩和通脹，全球經濟將在2023年面臨衰退。
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元朗信義95%齊針 年底教師赴日考察 校長：無關教局獎勵 學生身心靈成長為要
張藝謀膺教大榮譽博士
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世界之最：全球最高的迪拜哈利法塔
新聞有常識：暹羅鱷闖上海
猜猜我是誰：擁有太空夢的全球首富
時事懶人包：荷蘭禁肉廣告
放眼中國：佛教
中外人物：美眾院議長佩洛西
活動巡禮：參觀南豐紗廠 緬懷昔日黃金產業
大開眼界：聯合國婦女署
議題close-up：生態攝影師 拍片助保育
放眼經濟：通脹
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世界之最：全球最高的迪拜哈利法塔
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猜猜我是誰：擁有太空夢的全球首富
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放眼中國：佛教
中外人物：美眾院議長佩洛西
活動巡禮：參觀南豐紗廠 緬懷昔日黃金產業
大開眼界：聯合國婦女署
議題close-up：生態攝影師 拍片助保育
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