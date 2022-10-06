教育
公民學堂 第005期

中外人物：美眾院議長佩洛西

【明報專訊】意大利裔的佩洛西是美國眾議院史上首名女性兼最年長議長。英國《金融時報》2021年25名最具影響力女性名單，佩洛西佔一席位。

上 / 下一篇新聞