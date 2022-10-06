教育
公民學堂 第005期

放眼中國：佛教

【明報專訊】佛教起源於古印度，在中國有逾2000年歷史，是內地主要宗教之一。據中國政府網站，內地佛教分三大語系，包括漢語系佛教、藏語系佛教及南傳上座部佛教。

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