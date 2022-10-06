教育
公民學堂 第005期

時事懶人包：荷蘭禁肉廣告

【明報專訊】 荷蘭官員9月7日表示，阿姆斯特丹西邊的城市哈勒姆（Haarlem）2024年將禁止在巴士等公共場所刊登密集式養殖動物肉廣告，創全球先河。

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