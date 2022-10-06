教育
常識天下 第257期

新聞有常識：暹羅鱷闖上海

【明報專訊】動物會按生長特性及成長所需，選擇合適的生長環境。人類一旦飼養外來物種，甚至遺棄牠們，無論人類或動物都會受影響，令社會面臨各種問題。

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