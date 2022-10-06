教育
常識天下 第257期

世界之最：全球最高的迪拜哈利法塔

【明報專訊】位於阿拉伯聯合酋長國迪拜哈利法塔（Burj Khalifa）於2010年建成，樓高828米，共有200層、57部電梯，是現時全球最高的建築物。

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