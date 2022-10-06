元朗信義95%齊針 年底教師赴日考察 校長：無關教局獎勵 學生身心靈成長為要

幼小生25%齊針 暫不復全日面授

立法會教育事務委員會明天討論學校防疫抗疫。局方文件提醒下月1日起，中學全日返學門檻由90%學生打兩針上調至3針。小學及幼稚園學生年紀較小、自理能力較低，3至11歲群組接種率目前仍不高，暫不安排小學及幼稚園全日面授，會持續檢視。根據政府疫苗接種網頁，截至昨日3至11歲兒童已打第二針和第三針的比率，分別是72.2%和24.8%。

元朗信義中學校長尹浩然說，9月初已獲教育局批准在11月維持全日返學。他說，因應局方要求每月呈報接種數字，學校花不少時間統計，曾與教師留校至晚上9時逐一查閱全校學生針紙；曾感染學生或在康復後指定時間要再接種，導致學校接種率「有上有落」，故校方要掌握學生何時打下一針，今學年起安排教師每周兩次在課堂時間帶學生到接種中心打針。

教師課後留校查針紙 每周兩次帶學生打針

尹稱，校內接種率理想，有賴家長和學生合作，並非因教育局今學年推出的「學校疫苗接種」嘉許計劃才吸引到學生打針，「從不追逐這些獎勵，全日返學對學生身心靈成長、社交情意訓練有幫助，才是重要」。

盼跨復常第一步 下學期學生赴英日交流

社會常言要踏上復常路，尹浩然認為學校活動亦需要復常，將復辦睽違已久的海外考察。他說今年12月將率領教師團隊到日本考察，又與當地中學和大學簽署合作計劃和觀課，「是時候要重拾這些活動，很久沒做，要跨出第一步，要做活動學生才有盼望，知道一切都復常」；又透露下學期將舉辦學生海外交流團，料到英國或日本等地。

教育局文件提及支援跨境生，稱去年5月至今年8月委託承辦機構在深圳開辦3期「學習支援」及「心理社交支援」課程，供跨境生在深圳參加，名額6800多個，會在本學年初推出新一輪課程。