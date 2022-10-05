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2022年10月5日星期三
Smarties' Power English 第352期
住院不停學 醫院學校伴走抗病路 憶同事與病危童上最後一課 副校：生離死別屬日常
教局推工程師配對 助學校推STEAM
生活關鍵詞：騙徒
生活關鍵詞：騙倒名人的古今騙子
人物例子庫：家就是我們所在的地方，也是所有我們感覺像在家裏的地方。
視聽之娛：劇本失衡的《失衡凶間》
詞中物：其實，做「鹹魚」又有咩好怕喎
字煮文化：分「梨」從來不易
Talk of the town : Farewell, Queen Elizabeth II
Talk of the town : Constitutional monarchy
Talk of the town Answers
Grammar : Baggage
Grammar Answers
Game
Game Answers
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【明報專訊】■Game 1
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住院不停學 醫院學校伴走抗病路 憶同事與病危童上最後一課 副校：生離死別屬日常
教局推工程師配對 助學校推STEAM
生活關鍵詞：騙徒
生活關鍵詞：騙倒名人的古今騙子
人物例子庫：家就是我們所在的地方，也是所有我們感覺像在家裏的地方。
視聽之娛：劇本失衡的《失衡凶間》
詞中物：其實，做「鹹魚」又有咩好怕喎
字煮文化：分「梨」從來不易
Talk of the town : Farewell, Queen Elizabeth II
Talk of the town : Constitutional monarchy
Talk of the town Answers
Grammar : Baggage
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住院不停學 醫院學校伴走抗病路 憶同事與病危童上最後一課 副校：生離死別屬日常
教局推工程師配對 助學校推STEAM
生活關鍵詞：騙徒
生活關鍵詞：騙倒名人的古今騙子
人物例子庫：家就是我們所在的地方，也是所有我們感覺像在家裏的地方。
視聽之娛：劇本失衡的《失衡凶間》
詞中物：其實，做「鹹魚」又有咩好怕喎
字煮文化：分「梨」從來不易
Talk of the town : Farewell, Queen Elizabeth II
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