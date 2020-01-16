教局推工程師配對 助學校推STEAM

教育局日前向學校發通函，稱局方將安排香港工程師學會（HKIE）、工程及科技學會香港分會（IETHK）的工程師，與學校配對。到校的工程師會就「生活中的工程」、「藝術及娛樂工程」和「智慧生活」主題，與教師共同策劃主題講座、師友活動、實地考察等活動。局方下月3日將辦網上簡介會，有興趣參與計劃的學校可於下月17日或之前向局方遞交申請表，校方須簡述推行STEAM活動的經驗。

將辦創科博覽及線上自學

局方在通函亦預告將於今年12月12日至22日舉行「創科博覽2022」，屆時將設科普活動專區，透過講座、科學表演、創科示範、科普體驗等，引發學生及青年對創科的興趣，鼓勵他們將來投身創科發展，歡迎師生組團參與。

局方亦將於明年1月至3月推出「初中科學線上自學計劃2023」計劃，讓初中學生參與線上講座、電子測驗、科學線上閱讀等活動；學生完成線上學習活動後，可按表現獲證書以作獎勵。