住院不停學 醫院學校伴走抗病路 憶同事與病危童上最後一課 副校：生離死別屬日常

龍婉玲在醫院學校服務多年，生離死別是她和教師的日常，「會看到學生離世和很近距離看到……你就在牀邊，家長真的會和我們聊天」。她說，曾有同事收到家長來電，稱就讀初小的學生已離世，想老師幫忙找小朋友生前最愛看的繪本《胖國王》和《瘦皇后》。可是，繪本已絕版，老師便將學校的繪本送給家長，以陪伴小朋友走最後一程。龍說，在醫院學校工作，除了要對學生離世有充足心理準備，亦要有和家長、小朋友同行的心，保持積極、正面，「老師非常願意在同學、家長心靈很需要安慰的時候，給予安慰」。

重視與原校協作 減同學適應困難

醫院學校是資助特殊學校，在19間公立醫院設26個教學服務單位，並提供家居教學，為留院3天或以上的中小學生提供個人、小組或牀邊教學服務。該校主任尹慧琪說，醫院學校重視與學生的原校協作，會在入學、中段和出院時與學校聯絡，以便銜接學習，減低同學回原校的適應困難。

患再生障礙性貧血的周俊廷是醫院學校的學生。因為骨髓內的幹細胞受損，周的紅血球、白血球和血小板數量不斷下跌，一度入住兒童醫院深切治療部。由於要接受化療等，周俊廷經常感疲倦，不能應付主流學校的課堂，亦擔心受感染及多碰撞，2019年底由澳洲返港醫病後便入讀醫院學校，修讀中學文憑試課程，選修藝術及生物。

學生：若沒醫院學校 或失求學動力

疫情持續兩年多，公立醫院忙於應付，病房亦隨時要改為接收新冠患者。龍婉玲說老師都要隨時變陣，安排實體課及網課。周俊廷住院期間正值疫情，需以一對一網上教學。雖然缺少了群體生活，醫院學校亦為周安排另類學習體驗，例如藝術信箱，讓他和主流學校學生交流，以畫會友；老師亦鼓勵他創作，讓他參加不同活動，設計出與香港地標、大自然相關的作品。現年18歲的周俊廷希望入讀兆基創意書院，正了解該校課程。他說若沒有入讀醫院學校，應該不會想上學，「我這麼久沒有接觸學校，不想由初中讀上去，或又要花好多時間。在主流學校又怕跟不上，便會失去動力做其他事，創作都不會再做」。

獲教局增人手編制擴大津貼

教育局本學年起增加醫院學校的人手編制和資源，包括高中每班教師人手編制由1.5名提升至2.1名、增加3個高級學位教席及1個教師助理職位，另擴大營運開支等津貼。被問到優化措施是否為了挽留人手，教育局特殊教育分部高級教育主任黃婉燕說是盼提升教育質素，「一切都是為教育、為小朋友」。