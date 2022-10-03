港大浸大教大停通識師訓收生 中大辦「通識/公民科」

在讀通識生不多於100人

教局：課程已調整或獲轉科

教育局回覆稱，院校自行決定停辦通識科師訓課程，至於正在院校就讀通識科的學生，已獲院校適當安排，例如調整課程內容，或讓學生修讀其他學科範疇，以配合課程新發展。局方又稱，今學年已有個別院校提供公民科的學位教師教育文憑課程，局方將繼續與各師資培訓院校保持緊密聯繫，因應社會需要和課程發展，提供適切的師資培訓課程。

中大今學年開辦「通識教育/公民與社會發展科」一年全日制或兩年兼讀制PGDE課程。中大回覆稱，教育學院將根據教育局的高中4個核心科目改善措施的實施時間表，對相關課程作相對調整。

港大教育學院回覆，該課程的配額於過去6年持續減少，最近於2021年9月入學者料2025/26學年畢業，「考慮到課程之可持續性，故決定無限期暫停課程」。

浸大回覆，「地理/歷史/社會學及通識教學（雙學位課程）」於2021/22學年起停止收生，此前入學的學生將於2023年修畢該課程；校方一向按既定政策收生，並因應社會需求，不時檢討課程開辦情况。教大曾開辦通識教育學位及PGDE課程，校方回覆稱本學年主修通識教育或相關學科的課程並無招新生。