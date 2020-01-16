公民科述改革開放 談成就不談政治 3教科書闡「城鄉差異」 指收入大增未來「共同富裕」

明報記者 張煒琳 鄧佾文

【通識科過渡公民科系列二】

通識科單元3現代中國，教授中國改革開放。根據課程指引，探討問題包括「改革開放政策對國家的整體發展和人民生活產生甚麼影響？」，可教三農問題（農業、農村、農民）、改革開放對環境與文物保育帶來的挑戰等。

一書指「政局穩生活穩」 未再探討

取代通識的公民科，主題2「改革開放以來的國家」學習重點為從經濟收入、消費模式、教育程度、醫療水平、人均預期壽命、脫貧等看生活質素「轉變與提升」（見表）。翻查官方教材，均有上述學習重點內容。部分公民科主題2課本的樣本書，簡略提及改革開放後其他轉變，包括名創的《新領域公民與社會發展》及教圖的《公民與社會發展科新里程》均有提到政治、環境會影響生活質素，其中一本稱「政治局勢穩定，會使民眾生活得更安穩」，但未加以探討。

不論通識及公民科，均提及改革開放後鄉鎮和城市在發展上的差異。公民科新書齡記《新里程公民與社會發展》則指「中國作為世界上最大的發展中國家，不免存在發展不平衡、不充分的特徵……貧富懸殊的問題仍然明顯」。雖然各書均有提及「城鄉差異」，但強調城市及農村居民可支配收入均出現「飛躍性增長」，收入差距正在改善，未來能達共同富裕。

稱按簡報只談成就不談社會問題

沈香林中學教師：非洗腦

佛教沈香林紀念中學公民科統籌教師黃樂心表示，根據教育局簡報，談論國家成就的課堂「全部都是講述成就，沒有負面事情」，教師只會按指引做，不會加插社會問題。黃2013年起執教，去年隨科目改革開始任教公民科。通識、公民科均有單元談及中國，黃樂心批評通識科不合時宜，偏重討論社會問題，「不夠持平，即我們要了解社會問題，但國家成就真的着墨不多」，對通識被「殺科」不覺可惜。她認為公民科讓學生更了解現代中國的成就，而課程目標亦與通識科相似，「希望同學可成為一個能明辨是非的人，即同學很正面、正向」。

該校中五的公民科課堂正教授香港社會的多元文化特徵。學生除了要匯報有關中國傳統節日的精神和起源，黃樂心在課堂亦多次強調中國，例如「很希望大家能夠將這些重要的精神意義、價值記在心中，甚至你有下一代時，和他們說多些」、「大家最緊要認識香港文化是以中華文化為主體」等。她解釋公民科目的是提升同學國民身分認同，教材及課程指引亦希望教師多提中國、國民身分等，「有這個責任，所以強調也是應該」，不認同是洗腦教育。

廠商會中學通識主任：

公民科課題多無討論空間

廠商會中學通識科主任馮凱玲認為，公民科是歷史脈絡和客觀事件鋪陳，「很多課題都沒有討論空間」，又預計學科無爭議題目，「極其量是根據資料，多大程度支持某些說法」。她認為仍有空間讓學生多角度思考，如從「一國兩制」中引導學生思考本港實施資本主義的意義及「一帶一路」倡議的長遠影響等。