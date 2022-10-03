偵探M.A.D. 堅持

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2022年10月3日星期一
常識學堂 第249期
公民科述改革開放 談成就不談政治 3教科書闡「城鄉差異」 指收入大增未來「共同富裕」
港大浸大教大停通識師訓收生 中大辦「通識/公民科」
內地考察尚無安排 教局：言之尚早
公民點對點：打擊衛生黑點 兩階段改善衛生市容
公民點對點：故態復萌 黑點上榜多年 衛生政策如「無牙老虎」？
議題解碼：懲與教
快問快答：過海隧道擠塞徵費
公民挑戰題
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