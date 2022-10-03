教育
智學公民 第035期

快問快答：過海隧道擠塞徵費

【明報專訊】九龍半島與香港島受維多利亞港一「港」之隔，不少市民依賴過海隧道來往港九兩地。繁忙時間過海隧道不時塞車，政府正研究2023年收回西隧專營權後，在3條過海隧道優先實施「擠塞徵費」。

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