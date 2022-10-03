教育
智學公民 第035期

公民點對點：故態復萌 黑點上榜多年 衛生政策如「無牙老虎」？

【明報專訊】政府公布600多個衛生黑點名單，名單內每個地點都列明相應的主要問題，佔最多的首三位包括環境衛生、後巷衛生及蚊患。衛生黑點成因不一，需透過不同方法解決。

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