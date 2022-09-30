教育
智叻中文Smarties' 第504期

字學中文：一路往西

【明報專訊】家人和老師常常告訴我們要多做好事，樂於助人。俗語「幫人幫到底，送佛送到西」，你知道是什麼意思嗎？幫人與送佛有什麼關係？

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