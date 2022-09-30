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智叻中文Smarties' 第504期

時事中文：玄武出嫦娥

【明報專訊】月球上有石頭，還有些礦物尚待人類逐一發現。最近中國科學家發現月球有第六種新礦物「嫦娥石」，是在月球上的玄武岩顆粒中發現的呢！

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