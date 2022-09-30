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2022年9月30日星期五
語文同樂 第592期
有提早舉行 有改赴郊園 小學旅行變陣 免須齊針
梁銶琚電郵入侵案 「中一生」道歉
教局倡學校培養聯繫感 助減吸煙濫藥施暴
「無煙」新劇目 小學巡迴演
名家學堂：愛玩的西西
名家學堂：童真 而不故作天真
範文天空：民風在詩 不學無言
範文天空：〈關雎〉的現代意義
自然手札：洛神花開
作家作法：犯罪與推理
時事中文：玄武出嫦娥
字學中文：一路往西
語文小錦囊：西遊記
講故事：家中有隻小寵物
作家作法：犯罪與推理
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【明報專訊】社會上有各種違反道德、法律的罪行，部分犯罪行為令人毛骨悚然；同時，罪犯的動機卻又像未解之謎，勾起人們的好奇心。有些小說以罪案為題，在歐美稱為「犯罪小說」，日本的則稱「推理小說」。
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有提早舉行 有改赴郊園 小學旅行變陣 免須齊針
梁銶琚電郵入侵案 「中一生」道歉
教局倡學校培養聯繫感 助減吸煙濫藥施暴
「無煙」新劇目 小學巡迴演
名家學堂：愛玩的西西
名家學堂：童真 而不故作天真
範文天空：民風在詩 不學無言
範文天空：〈關雎〉的現代意義
自然手札：洛神花開
作家作法：犯罪與推理
時事中文：玄武出嫦娥
字學中文：一路往西
語文小錦囊：西遊記
講故事：家中有隻小寵物
有提早舉行 有改赴郊園 小學旅行變陣 免須齊針
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教局倡學校培養聯繫感 助減吸煙濫藥施暴
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名家學堂：愛玩的西西
名家學堂：童真 而不故作天真
範文天空：民風在詩 不學無言
範文天空：〈關雎〉的現代意義
自然手札：洛神花開
時事中文：玄武出嫦娥
字學中文：一路往西
語文小錦囊：西遊記
講故事：家中有隻小寵物
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