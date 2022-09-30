教育
語文同樂 第592期

作家作法：犯罪與推理

【明報專訊】社會上有各種違反道德、法律的罪行，部分犯罪行為令人毛骨悚然；同時，罪犯的動機卻又像未解之謎，勾起人們的好奇心。有些小說以罪案為題，在歐美稱為「犯罪小說」，日本的則稱「推理小說」。

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