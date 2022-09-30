有提早舉行 有改赴郊園 小學旅行變陣 免須齊針

5至11歲兒童由今起須打最少一針才可入指定處所，11月30日起則須打最少兩針。天主教伍華小學通告稱，檢視學生打針數據後，為讓所有學生都可參加學校旅行，將本年度旅行日由11月26日（周六）提早一天至11月25日（周五），通告沒透露旅行地點。

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀表示，為免未能照顧不符打針要求的學生，將安排12月的旅行日到郊野公園，稱地點不受疫苗通限制，又說是半天活動，避免除口罩午膳，「這幾年（疫情）好浮動，大家都是見步行步，現在選取地方要加多留意，或者日子行先，其後才安排地點」。

陸運會安排下學期 盼屆時「鬆綁」

身兼資助小學校長會副主席的陳淑儀又稱，小學各有做法，當中不乏安排學生在活動日分流，讓不符合接種要求者留校活動。以陸運會為例，她的學校預訂場地時，特意揀選下學期檔期，「看看政府到下學期時會否有放寬措施，令所有學生都可參加」。倘到時未「鬆綁」，她擬安排學生同步在校運動，「部分同學在運動場，部分在學校遊戲競技」。

中華基督教青年會小學校長程志祥表示，由於預視全校滿足疫苗通的人數約300人，即佔一半學生，故10至11月暫未安排下午外出活動，「不想分開一半半，讓部分學生失去同樣的學習機會」。

每周加課外活動堂 免不齊針全失活動

程志祥強調，即使學生未符疫苗通要求，希望他們能透過校方舉辦的豐富課外活動補足，稱校方逢周五加開一堂課外活動，延遲放學時間至下午約1時半，讓學生在上課時間內參與珠心算、魔術、水墨畫、藝術活動等，「小朋友未打足針，都唔會話失去多元化（活動機會）」。

度假營是學校旅行熱點之一，本報翻查不同營地網頁，康文署轄下有4個度假營，除西貢戶外康樂中心暫停開放，其餘3個營地均要求符合疫苗通。香港女童軍總會稱，由於營地的大部分地方為活動場所，任何人須符合疫苗通。保良局回覆，轄下兩個度假營嚴格執行政府的防疫措施，即涵蓋疫苗通。