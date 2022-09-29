教育
公民學堂 第004期

價值觀解碼：文化及文明傳承

【明報專訊】文明是指群體、族群在自然生態及社會環境裏的發展狀態，而文化則指當中所得知識，以上一代傳授、下一代繼承學習的方式延續。文化及文明傳承可分類為「物質」與「非物質」。

上 / 下一篇新聞