教育
公民學堂 第004期

時事懶人包：虐兒舉報分級制

【明報專訊】社會福利署數字顯示，虐兒個案近年有上升趨勢，2022年上半年有689宗，較2021年同期657宗上升5%。勞工及福利局於9月初建議設三級制虐兒舉報。

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