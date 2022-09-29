教育
常識天下 第256期

奇妙大自然：尋找動物的足迹（衣服篇）

【明報專訊】今年你長高了多少？開學時校服有不合身嗎？原來，動物都會經歷「衣服太窄」的煩惱！動物為什麼會丟下不合身的「衣服」？當中又有什麼故事？

上 / 下一篇新聞